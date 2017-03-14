U.CR+ 抗風阻壓力衣(Wind Drag Compression Sportswear)就在台北魔術方塊單車店



(中央社訊息服務20170314 14:21:09)U.CR+ 將在2018年推出自行車降低風阻之無縫一體成型壓力服。並運用導流溝道的設計、粗糙面料設計、表面結構之調整，改變氣流場，減少迎風面積，達到降低風阻之影響。目前一般的車衣只講求美觀，機能自行車服裝也只是訴求快乾或防曬，並未有專業科技機能專業自行車裝。 在自行車比賽中，風阻有三大來源，一個是迎風面積所受的阻力，一個是風切過身體實的摩擦力，一個是身體後面因流場空化在成氣旋所帶來的拉力，U.CR+2018年所推出的新款，期望改變留場來減少空化範圍，進而降低空化氣旋的拉力。從減小風阻的角度設計無縫壓力服款式圖和結構圖，並且運用先進的無縫針織技術進行無縫一體成型壓力服的設計及開發，這是未來機能服飾研究的新方向。 2017年U.CR+ Veo4 彩色壓力褲已有前導款式上市，此新款也導入氣動力學配合電腦數值模擬將壓力服所用到的表面織紋數據化(材質粗糙度)，並分析及預先判斷壓力服的設計是否恰當。如此一來，可減少在設計端不必要的人力及材料浪費，進而提昇運動效率。 一件專業的自行車衣，將要考慮寄生阻力（parasitic drag），形狀阻力（form drag），摩擦阻力（skin friction），干擾阻力（interference drag），波動阻力（wave drag, wave resistance）將以對於高速（或高雷諾數Reynolds number）的流場係數為U.CR+風阻車衣為判定標準。並加入提昇運動效能的壓力衣( compression sportswear)基礎功能，設計出完美的自行車專業服裝。 U.CR+ 經銷商台北市魔術方塊單車店，長期對自行車專業投入，並積極引進相關產品。老闆康芳菖先生也組織了STRIPE魔術方塊車隊，長期投入相關的賽事服務。有興趣的朋友歡迎到台北市中山區復興北路36巷1號魔術方塊單車洽詢相關產品。(02)2731-4435



訊息來源：必和創意設計有限公司



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