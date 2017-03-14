甜點界LV 壽星特權不排隊就能吃到中央社 (2017-03-14 19:51)
紐約頂級蛋糕品牌Lady M登台，想品嚐經典千層蛋糕至少得排1小時以上，想要享特權免排隊，把握生日月份就可以吃到神級甜點。（晶華酒店提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月14日
關鍵字：
上一則：台灣人愛杜拜 飯店業者來台搶客
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【優利亞-首創認證低甲醛】雙人後掀床架-5尺(4色)
- 【Benten 奔騰】P3 5.5吋四核心智慧型手機4G LTE(獨家彩繪
- 【ORIS 男款】真皮烙印limit 777帆船鞋-777A06
- 【CHACO韓國】韓製MARINE海洋風經典條紋購物水餃包no.3351(
- 天梭 TISSOT PRC-200 防水時尚腕錶-白/39mm
- 【小樂珠寶】3A全美正圓南洋深海貝珍珠項鍊(展現迷人雅致風
- ORIS 法蘭克辛納屈系列爵士小秒盤腕錶(鋼帶)
- SilverTown銀鎮 德國方格純銀項錬
- 【brosway】Oblo Aviatore 男錶鋼面皮帶 橄欖綠色
- 【德國 Deuter】FOX 40+4L 輕量拔熱透氣背包.登山包.旅遊包
台灣女子馬來西亞被關押35小時 網友：持大陸護照就不一樣【北京新浪網】
長出金黃色繁殖羽毛 學甲濕地聚集逾200隻黑面琵鷺【台灣好新聞報】
日本飯店漲不停 東京仍居國人最愛城市【中央社】
香港美食新街景 美食車出沒【旅遊經】
奢華無極限！杜拜頂級精品酒店新開幕 業者積極來台搶客【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》