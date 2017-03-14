法國唐氏症女孩實現夢想 上電視報氣象中央社 (2017-03-14 19:51)
21歲法國唐氏症女孩梅蘭妮在臉書上傳一則短片，述說自己夢想上電視播報氣象，獲得超過10萬人支持，促成她在法國第2電視台實現夢想。（截自梅蘭妮臉書）中央社記者曾依璇巴黎傳真 106年3月14日
關鍵字：
上一則：臺薩攜手改善社會治安促進地方發展
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
YoStyle 電器櫃．南亞 電器櫃 b538．防水 電器櫃．收納櫃 電器櫃．SATO 電器櫃．Qma 電器櫃．廚房 電器櫃．Bernice 電器櫃．電器櫃．塑鋼電器櫃．白色 電器櫃．塑鋼 電器櫃．活動 電器櫃．防水塑鋼電器櫃．Homelike 電器櫃 四層．Bernice 電器櫃 塑鋼．顛覆設計 電器櫃．南亞 b815 電器櫃．mit 電器櫃．南亞 電器櫃．6尺 電器櫃．甜美家 電器櫃．顛覆設計 電器櫃 防水．兩門電器櫃．公分 電器櫃
- Panasonic國際485L智慧節能變頻雙門冰箱NR-B486GV-P含配送
- 【Petit Bateau】新生兒條紋三件組兔裝(2068163)
- Manstyle「單純」黃金手鍊 (約0.99錢)
- CARTIER 卡地亞 Ballon Bleu 經典羅馬時標石英腕錶-白/33mm
- 【克萊亞KERAIA】彈力抗靜電修身九分褲
- LITA麗塔(光點－粉藍)雙人薄被套薄床罩四件式
- 【StriVectin 皺效奇蹟】皺效AB煥眼凝粹15ml(贈超級皺效眼
- CHARRIOL 夏利豪花樣面珍珠母貝小秒針腕錶-30mm
- 【Petit Bateau】女嬰條紋假兩件連身洋裝+褲(2068350)
- 【Embrace英柏絲】繽紛圓點多功能三折/記憶聚合床墊 學生/
伊拉克政府軍 奪回摩蘇爾兩個重要地區【中廣新聞網】
握個手？沒反應……【北京新浪網】
美反對 G20不提反保護主義和氣候變遷【中央社】
美墨邊境牆設計要求出爐 高達9米難以攀爬穿透【北京新浪網】
提勒森會見習近平 強調相互尊重合作雙贏【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》