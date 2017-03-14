中國大陸質檢總局局長支樹平（圖）14日宣稱，台灣輸往大陸的食品、化妝品不合格率偏高，原因之一是台灣「食品監管上有薄弱、有漏洞」。經過反應，「看來有些整改還是不夠到位」。（中新社提供）中央社 106年3月14日