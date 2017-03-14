台灣人愛杜拜 飯店業者來台搶客中央社 (2017-03-14 19:51)
造訪杜拜不用花大錢，杜拜凡賽斯酒店（Palazzo Versace Dubai）去年開幕，業者今天來台爭取客源，主打親民價格，到杜拜旅行不再遙不可及。（杜拜凡賽斯酒店提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月14日
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