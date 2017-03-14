臺薩攜手改善社會治安促進地方發展中央社 (2017-03-14 19:50)
駐薩爾瓦多大使謝妙宏當地時間11日應薩國總統府邀請出席總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）主持之「與人民共同執政」（Gobernando con la Gente）大型群眾活動。（駐薩爾瓦多大使館提供）中央社 106年3月14日
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