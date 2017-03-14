（中央社華盛頓13日綜合外電報導）荷蘭大選再過2天即將登場，美國愛阿華州共和黨籍議員金恩也來湊熱鬧，他大讚荷蘭極右派政治人物懷爾德斯，警告歐洲若繼續歡迎移民，將會失去文化。金恩這番話惹來砲轟。



法新社及美國有線電視新聞網（CNN）報導，金恩（Steve King）上週末發表推文，附上一張漫畫，內容描述反伊斯蘭的懷爾德斯（Geert Wilders）堵住堤防牆面上的裂縫，堤防上頭寫著「西方文明」。



極右派的金恩寫道：「懷爾德斯瞭解那文化，而人口是我們的命脈。我們不能靠別人的小孩恢復文明。」



金恩的推文引發自家共和黨人強烈指責，包括父母為逃離古巴強人卡斯楚（Fidel Castro）政權而流亡美國的眾議員柯貝羅（Carlos Curbelo）。



柯貝羅推文說：「你究竟意指什麼？我算『別人的小孩』嗎？#令人憂心的共和黨同僚。」



美國前總統小布希的弟弟傑布．布希（Jeb Bush）也發表推文說，「金恩表達的看法並未反映出我們共同的歷史價值」。



傑布．布希說：「美國是移民組成的國家。」



佛州共和黨眾議員羅斯雷提能（Ileana Ros-Lehtinen）怒氣沖沖推文說：「要知道，多元化是我們的強項。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060314