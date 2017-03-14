2017年3月14日，李曉旭補測未過關難復出，折返跑滑倒現驚魂一刻。遼寧男籃李曉旭傷愈復出，在瀋陽進行體能測驗。在當天的測試現場，狀況頻發。在第一項測驗中李曉旭不慎摔倒，因場地太滑測試中斷更換場地。一旦通過測試，李曉旭將獲得本賽季CBA出場資格。現場還吸引了新疆隊教練員等人現場全程觀看測試。