什麼情況？《尼爾：機械紀元》製作人齊藤陽介勸玩家先別急買Steam版北京新浪網 (2017-03-14 19:35)
目前《尼爾：機械紀元（NieR: Automata）》的Steam日區已經解鎖了，喜悅的日本玩家在推上可以說是奔走相告，但國區似乎被打入冷宮，解鎖一直遙遙無期。就在這個時候，身為《尼爾：機械紀元》製作人的齊藤陽介不僅沒有出來推銷，反而勸大家不要著急買，是怎麼一回事呢？
大家都知道，Steam上經常會有遊戲的促銷活動，通常價格還都十分給力，並且速度也很快，經常上架不久就開始了打折，齊藤陽介就在推上勸玩家，現在（Steam）上的價格和PS4 DL版的價格是一樣的，不過Steam上不是經常有優惠活動么，所以大家沒必要急著去買。不得不說齊藤陽介你真的太良心了！就喜歡你這樣的。
《尼爾：機械紀元》的製作人橫尾太郎是個比較搞怪的人大家都知道，另一位製作人齊藤陽介竟也是如此妙的一個實誠人，難怪能合作製作出《尼爾：機械紀元》這麼優秀的遊戲，不過就算不打折，相信也會有很多玩家第一時間去Steam上購買《尼爾：機械紀元》的，請儘快解鎖國區吧！
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