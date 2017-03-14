Switch全球銷量已達150萬台 9成玩家因塞爾達才買！北京新浪網 (2017-03-14 19:35)
市場調查機構Superate最新的數據顯示，任天堂Switch在全球範圍內已經售出了150萬台。
該數據整合了Famitsu和GfK的數據。其中幾個主要市場中美國Switch售出了50萬台，在日本售出了36萬台，而歐洲則是遠遠低於這一水平，跟蹤數據顯示，英國銷量為8.5萬台，而法國銷量為11萬台。
不過這些以上的數字的都來自於首周的銷量，所以現在這個數字肯定會更高。任天堂官方自己的預期是能在3月底前售出200萬台，從目前的數字來看，保持這個勢頭，想要達到這一預期目標還是很樂觀的。
不管怎麼說Switch能有如此銷量《塞爾達傳說：野之息》功不可沒。
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