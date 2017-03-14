《菲麗絲工作室》遊俠 2.1完整內核漢化補丁發佈！北京新浪網 (2017-03-14 19:35)
《菲麗絲工作室：不可思議之旅的鍊金術士》漢化補丁發佈！
LMAO漢化組作品編號-932
《菲麗絲工作室》2.1完整內核漢化補丁下載地址
《菲麗絲工作室》綠色免安裝版下載地址
【漢化說明】
適用的遊戲版本：原版。
遊戲下載地址：http://game.ali213.net/thread-6186234-1-1.html
適用的資料片、DLC等補丁：所有。
漢化版本說明
2.1：修正亂碼BUG，感謝會員910374反饋。
2.0：完整漢化
1.9：更新大量文本。即將更新完整版。
1.1：補充少量文本。
1.0：首日漢化補丁。完整漢化補丁即將更新。
eg一句評。
【遊戲簡介】
《菲麗絲工作室：神秘之旅的鍊金術士》是由GUST製作併發行的一款角色扮演遊戲。《菲莉絲的工作室》是「工作室——不可思議系列」的第二部作品，前作為PS4PS3PSV的《索菲的工作室》，本作的副標題為「不可思議之旅的鍊金術士"，因此是以旅行為主題，遊戲中主角菲莉絲沒有特定的鍊金工房，而是在旅行中直接進行鍊金。地圖有史以來最大，包含了山嶽地帶、極寒地帶等等。也有從城市到山構成的一整個場景。菲莉絲的衣裝將根據場所變換。
【漢化人員】
監製：ewordghost
翻譯：ewordghost，kingdom827，jyt3061493，兮莫，腦袋踢了驢，deadcrow，rebornphoenix，Kylin70，loisdai，zombiemickey，azure9262
校對：漢化組全體成員
潤色：ewordghost，kingdom827
內測：ewordghost，kingdom827
技術：囧囧，言午
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