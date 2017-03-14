美少女JRPG《Blue 少女之劍》公佈最新角色預告片 「大姐姐」鳴宮 圭登場北京新浪網 (2017-03-14 19:35)
美少女JRPG遊戲《Blue 少女之劍》今天放出了第11部角色預告片，這次登場的角色是短髮妹子鳴宮 圭，一起來看看吧！
【遊俠網】《Blue 少女之劍》角色預告片：鳴宮 圭
就如之前所介紹的，鳴宮 圭是一位「大姐姐」類型的角色，因穩重可靠而受人讚揚。她是一位「事事關心」，遵守紀律的妹子，決不會丟下那些她所擔心的人不管，不過她也有一點粗心大意，常常會做出一些不著邊際的事情。
《BLUE 少女之劍》是一款由老紳士岸田梅爾（《工作室》系列人設）擔任角色設計，結合了學園，美少女，幻想等諸多要素的JRPG遊戲，遊戲將於3月30日登陸日本的PS4和PS Vita平台。
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