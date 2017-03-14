《為了吾王》漢化補丁發佈！

LMAO漢化組作品編號-928

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【漢化說明】

適用的遊戲版本：原版。下載地址：http://game.ali213.net/thread-6189405-1-1.html

適用的資料片、DLC等補丁：所有。

漢化版本說明

首版漢化。

eg一句評。

【遊戲簡介】

《為了吾王》深受早年間一些經典的角色扮演遊戲的影響，如《NetHack》，《Ultima》，《Wizardry》以及早期的《最終幻想》遊戲，該作將提供和這些遊戲類似的遊戲體驗，同時也將運用更加現代的遊戲機制。玩家一開始將可以選擇自己的職業，比如法師和戰士，踏上偉大的冒險征程，最終成為一位英雄。

【漢化人員】

監製：ewordghost

翻譯：ewordghost，kingdom827，jyt3061493，兮莫，腦袋踢了驢，deadcrow，rebornphoenix，Kylin70，loisdai，zombiemickey，azure9262

校對：漢化組全體成員

潤色：ewordghost，kingdom827

內測：ewordghost，kingdom827

技術：囧囧，言午

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