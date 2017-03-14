「我最近情緒有點不太穩定，我自己其實有時候也挺蠢的，我承認我曾經做過一些蠢事情，我承認我直播上有時候做的是不好，但是我每天都在很努力的做一些事情，我也想為更好的自己去改變一些事情(此時若風已經開始哽咽)，而總有些人抓住以前的事情，折磨你，搞你。我也不是聖人，我也是人啊！」直播時，他控制不住情緒哭訴道。

隨著彈幕內容的不斷增加，他的情緒越發失控，之後他怒摔桌子上的東西說道:「我付出這麼多得不到回報!」最後就趴在桌子上哭了起來。

直到遊戲開始，若風才調整好情緒，進入遊戲狀態。

經常玩LOL的玩家對若風一定不陌生，他作為前中國英雄聯盟職業戰隊WE的隊長，若風曾率隊獲得LPL5的冠軍，成為中國第一個在國際大賽上獲得英雄聯盟冠軍的主力成員。13年宣布退役后從事解說工作，憑藉其獨特的領袖氣質，在電競圈擁有相當大的知名度和影響力。

然而，成名后的若風雖然一直要求自己注意形象，注意言辭影響，但也不可避免的遭受著炒作，技術差，演員等各大罵名，儘管歷經多年噴子的言語歷練，但此次若風仍然沒有頂住重重羞辱，心態受到影響。

對此，小編認為，各行各業都有壓力，電競圈最大的壓力應該就是如何面對鋪天滿地的噴子。希望各網友換位思考，管住嘴，理性思考發言，多給電圈名人們一些空間。同時也希望若風放下情緒，及時調整好狀態，畢竟還有很多粉絲支持你!

網友反應

若風這一波哭泣卻讓許多網友質疑其是炒作，說他哭泣是在演戲，繼續攻擊著他。更有貼吧網友爆料自己給若風寄去了「奧斯卡小金人」。

該網友在某寶上找到了一家定製奧斯卡小金人的店：

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網友給小金人刻字：「勝者為王，敗者微博王」。赤裸裸的言辭，無不顯示嘲諷之意。

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