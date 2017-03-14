新浪科技訊 3月14日晚間消息，神州租車（0699.HK）發佈公告，披露2016年年度業績。報告期內，神州租車總營收64.54億元，同比增長29%；凈利14.6億元，同比增長4%。

據公告披露，2016年度，神州租車總營收為64.54億元，同比增長29%；凈利14.6億元，同比增長4%；經調整凈利為8.21億元，EBITDA達到人民幣30.57億元，EBITDA比率為60.9%。

公司全年產生自由現金流人民幣17.953億元，截至2016年12月31日，凈債務對經調整EBITDA的比率由2.3倍降至1.9倍。

業務方面，神州租車2016年的車隊總規模為96，449輛。截至2016年12月31日，短租車隊規模同比增加19%至67，777輛。長租車隊規模達到19，499輛，當中大部分出租予神州優車。待售退役車輛規模於年底降至3，292輛。

報告期內，神州租車稱，與神州優車的合作貢獻了收入人民幣20億元。合作項下各車型租賃價格及條款自合作起未發生改變。

公告顯示，截至2016年12月31日，神州租車持有神州優車的股權為7.42%，就其股權錄得公允價值收益人民幣9.96億元。（張淇）

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