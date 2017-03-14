提起芭蕾，很多人都會想起經典電影《舞出我天地》，電影中小男孩對芭蕾藝術的執著與追求無不令人動容。而在現實生活中，一個中國小女孩對芭蕾藝術的熱愛與追求同樣令人鼓舞。這位奮鬥小學一年級新生雷天妤喜好舞蹈與繪畫，古怪精靈，藝術細胞與生俱來，在攝影師湯輝面前表現得簡單而率真，攝影師不失時機的用華為P10拍下了她這張笑臉。

與電影《舞出我天地》中主人公不同的是，雷天妤卻不用面對比利那樣來自家庭和社會的難題。電影中的小男孩比利在一次偶然的機會下發掘了自己對芭蕾的熱愛，從此沉醉其中。然而，他身為礦工的爸爸無法理解比利，在爸爸心中，比利應該像男人一樣去學習拳術，而不是把時間花在芭蕾這種女生的玩意兒。面對父親的怒火，比利沒有退縮，對芭蕾無盡的愛讓他用盡一切辦法試圖去說服父親。最終，頑固的父親被兒子的激情與舞蹈天分所震撼，甚至典當了妻子留下的手錶和金飾，以此才能送比利到倫敦參加入學考試。

而在雷天妤的父母看來，雷天妤是一個對舞蹈藝術充滿天賦和夢想的孩子。這個7歲小女孩在內心已經有了屬於自己的藝術夢想。同時又與當下那些父母為他們選擇興趣班的孩子不同，對舞蹈的熱愛完全出於雷天妤自己內心的喜歡，正如電影中主人公對芭蕾藝術的執著與追求。

現在的雷天妤已經是舞蹈三級小演員，芭蕾和街舞都是他最喜歡的舞蹈類型。這舞台上，雷天妤已經是一個小小藝術家，而在生活中，雷天妤卻是一個搞怪小能手，甚至被熟悉她的大人們稱為「鬼馬小娃」。舞蹈之外，雷天妤還喜歡畫畫，通過每一張畫紙對色彩與創作的展現，用豐富的色彩表達自己的想法。

？ ？ 雷天妤對芭蕾的熱愛也讓雷爸爸甘為「女兒奴」，進入芭蕾舞團以後，雷天妤每天放學后以及周末都要去舞館報到，每次都是雷爸爸風雨無阻地負責接送，在雷爸爸看來：自己一直希望孩子能夠有自己的愛好和興趣，芭蕾舞這門藝術恰好能給她帶來快樂，那就讓她快樂的成長吧！

7歲的年紀，正是開心玩鬧，享受自由的時光，可雷天妤卻將大部分時間都花在了練功房裡。擦地、轉身、分腿跳……這些動作她每天要重複練習成百上千遍，但她從不覺得枯燥和無味。

？ 「舞蹈不僅可以鍛煉身體的軟硬度，還可以上台演出，做一個萬人矚目的舞蹈明星「。對於芭蕾，小小年紀的雷天妤已經有了自己的理解。她喜歡通過舞蹈展示出的肢體語言來表達不同的情感，有時候是歡樂，有時候是悲傷。而在平時訓練的時候，雷天妤也並不覺得單調，在舞館的時候，在舞台上的時候，那種感覺，那種燈光聚集在身上的時候，在各種各樣的舞蹈形體語言里，彷彿已經將情緒傳達給了台下的觀眾。

「每個人心中都住著一個藝術家」。芭蕾，是雷天妤探索其年少繽紛內心世界的橋樑，雷天妤對芭蕾的熱情將會在她的童年時光里足以打下深刻的烙印，也將會使她在芭蕾舞這張畫紙上留下屬於她雷天妤的一筆。而被稱為「人像攝影大師」的華為P10，讓每次的隨手一拍都成為封面大片，讓我們透過這些大片就能看到隱藏在背後的內心故事。