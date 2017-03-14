（中央社密爾瓦基14日綜合外電報導）美國太空探索科技公司（SpaceX）原定今天進行的火箭發射任務，因佛羅里達州發射地點風勢強勁而延後。這項任務要將一枚商業通訊衛星送上太空軌道。



民營的SpaceX在推特上說，佛州美國國家航空暨太空總署甘迺迪太空中心（NASA Kennedy Space Center）陣風風速達時速40公里，迫使SpaceX取消獵鷹9號火箭（Falcon 9）發射。



獵鷹9號原本預計要將艾科思達公司（EchoStar Corp.）一枚商業通訊衛星EchoStar XXIII送上太空軌道。



SpaceX在發射時機到來後不久發表訊息說：「風勢強勁取消發射，另尋下個適當的發射機會。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060314