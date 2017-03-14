3月14日，上海灘星光熠熠，2017國際冠軍杯中國賽啟動儀式在此盛大舉行。發佈會上，賽事主辦方正式宣布萬千球迷熱切期待的2017國際冠軍杯中國賽將在七月開賽。同時，國際冠軍杯也與正式宣布與小牛在線聯合啟動2017年國際冠軍杯中國賽？小牛在線「寶貝很牛」公益項目，後者將成為本次賽事獨家公益合作夥伴及唯一互聯網金融合作夥伴。

小牛在線CEO王潔鳳與國際冠軍杯CEO互換ICC賽徽與兒童畫作

此次與國際冠軍杯的公益合作是小牛在線在體育公益上的又一次新嘗試，2017年國際冠軍杯中國賽？小牛在線「寶貝很牛」公益項目，也是國際冠軍杯在全球範圍內首次與企業一同將公益目光投向熱愛體育、熱愛生活的孩子們。

小牛在線與國際冠軍杯的公益合作，可謂是真正的「強強聯合」。國際冠軍杯是當今歐洲足球豪門最重視的頂級季前賽事，史無前例地把歐洲最頂級的豪門俱樂部和最頂級的球星共聚在年度性的俱樂部杯賽中對壘，為球迷帶來零距離的賽事體驗。起始於2015年，今年已經是國際冠軍杯連續第三年邀請豪門球隊來華展開較量，AC米蘭、多特蒙德、拜仁慕尼黑、阿森納、國際米蘭五隻綠茵豪門受邀參加2017國際冠軍杯中國賽，將分別在廣州、上海、深圳、南京進行四場巔峰對決。

小牛金服兼小牛在線CEO王潔鳳女士在發佈會現場表示，這次與國際冠軍杯的合作，有著特別的含義。小牛一直有體育營銷的傳統，也熱愛體育的拼搏精神。小牛從事的是普惠金融業務，關注客戶的風險定價和信用評分。有研究顯示，熱愛體育的人體內有更多的內啡肽、更多的快樂，對未來更有信心，於是也就更看重自己在金融系統裏面的信用，小牛關注與支持這一部分人群，也正是出於對更健康、更有信用的社會的關注與期待。今年小牛的主題是國際化，也正在積極籌備海外上市的事宜，隨著小牛品牌的不斷國際化，與國際冠軍杯的此次合作也使小牛的品牌、公益觸角觸達到世界更多地方。

小牛在線CEO王潔鳳講述小牛在線體育公益理念

「寶貝很牛」公益項目是小牛在線繼「媽媽很牛」公益資助計劃后，在2016年推出的兒童公益項目。從首期聯合中國青少年發展基金會開展的「希望工程快樂電影」公益項目以來，再到第二屆攜手易建聯薪火陣營與中國宋慶齡基金會共同舉辦的「薪火陣營X寶貝很牛公益籃球訓練營」，此次2017年國際冠軍杯中國賽？小牛在線「寶貝很牛」公益項目沿襲以往，將小牛在線的公益基礎與國際冠軍杯在中國的品牌效應完美融合，面向貧困地區希望小學招募國際冠軍杯中國賽深圳站賽事的牽手球童，共同傳遞「讓寶貝的世界變大」這個公益概念，也為廣大農村兒童及偏遠山區兒童開拓眼界、實現夢想。王潔鳳提到，小牛金服的業務目標就是不斷提升金融科技的廣度和深度，讓每一個人和企業都可以便捷、平等、無障礙地享受金融服務，從而邁向更美好的生活，而對於廣大需要幫助、需要愛護的媽媽和兒童，小牛也抱有相同的初心。

一直以來，小牛在線都積極踐行企業社會責任、推廣大眾化體育營銷，在成為2017年國際冠軍杯中國賽唯一官方公益合作夥伴之前，小牛也曾與深圳紅鑽足球隊、NBA勁旅達拉斯小牛隊有過合作。除此之外，小牛更是積极參與具有大眾化基礎、普惠基礎的體育項目，多次參與徒步、登高等大型集體活動合作，將體育精神滲透入大眾的生活中，與熱愛體育、熱愛生活的每個人一同分享「美好資本、美好金融、美好社會」的理念與成果。