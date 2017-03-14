日期:3月14日， 2017年國際冠軍杯中國賽官方發佈會在上海隆重舉行。發佈會現場，賽事運營方宣布：2017年國際冠軍杯中國賽計劃於今年7月18日至24日分別在廣州、上海、深圳、南京進行四場頂級對決。AC米蘭、多特蒙德、拜仁慕尼黑、阿森納、國際米蘭5支歐洲頂級足球俱樂部將受邀參賽。

國際冠軍杯由北美專業賽事公司Relevent Sports於2013年創立，嘉達利鋒集團拓展至亞太市場 ，邀請頂級歐洲足球豪門在每年新賽季開始前進行海外熱身巡迴賽，在全球範圍內呈現精彩賽事，與球迷近距離互動。今年將是國際冠軍杯連續第三年邀請豪門球隊來華展開較量。

豪門球隊 論劍中國

繼皇馬、曼聯等球隊先後來華后，本屆國際冠軍杯中國賽首次邀請到多達5支豪門俱樂部共同參賽。這次空前的豪強陣容，猶如中國古代武俠文化中的「華山論劍」，「東西南北中」五路英雄華山聚首，切磋技藝。往年國際冠軍杯在中國累積的本土知名度和影響力，令賽事俘獲了眾多歐洲頂級俱樂部的青睞與信任，也為中國球迷創造了不出國門便可一睹歐洲頂尖足球競技的機會。

拜仁慕尼黑和多特蒙德均為來自德甲的傳統強隊，前者是德國最成功的足球俱樂部，五次歐冠冠軍得主，現居聯賽積分榜榜首；後者則堪比德國國家隊的人才基地，曾8次奪得德國頂級聯賽冠軍。13次奪得英格蘭頂級聯賽冠軍的阿森納俱樂部將在中國迎來國際冠軍杯首秀。AC米蘭和國際米蘭都在中國擁有強大的球迷基礎，本次也將不負眾望再度在華夏大地上演德比大戰。此次中國行，也將是國米在被蘇寧收購后首次來華參賽。

屆時，這5支歷史上曾捧獲16座歐冠獎杯的球隊將在廣州、上海、深圳、南京捉對廝殺，今夏最強足球「人浪」將席捲廣州天河體育中心、上海八萬人體育場、深圳大運中心、南京奧體中心。

名宿登場 對話傳奇

賽事啟動儀式現場，AC米蘭傳奇隊長弗朗哥？巴雷西、多特蒙德歐冠功臣拉爾斯？里肯、拜仁慕尼黑多面手哈桑？薩利哈米季奇、阿森納功勛鐵腰吉爾伯托？席爾瓦，以及國際米蘭門神沃爾特？曾加也分別代表自己原效力俱樂部登台亮相。五位戰績顯赫、功勛累累的足球名宿在台上一同高舉起了五把寓意中國傳奇文化的寶劍，宣告2017國際冠軍杯中國賽正式啟動——五支來自歐洲的豪門俱樂部將相約於七月來中國華山論劍，一拼高下。

根據發佈會現場揭露的擬定賽程安排，2017國際冠軍杯中國賽將以7月18日AC米蘭與多特蒙德在廣州的對決揭幕，這將是兩隊重返中國賽后的一次王者交鋒。 次日，拜仁與阿森納將於上海再次針尖對麥芒，重演今年歐冠八分之一決賽的較量。7月22日，拜仁將移師深圳，對陣AC米蘭，兩隊將在鵬城以球論英雄。今年的收官之戰，蘇寧麾下的國際米蘭將來到位於中國的」主場「——南京，與AC米蘭再度上演令球迷屏息注目的德比大戰。

頂級賽事 一流體驗

國際冠軍杯 （The International Champions Cup） 是當今歐洲足球豪門最重視的頂級季前賽事，史無前例地把歐洲最頂級的豪門俱樂部和最重量級的球星共聚在年度性的俱樂部杯賽中對壘，為本土球迷帶來零距離的賽事體驗。自2013年起，國際冠軍杯吸引了眾多球迷前往包括美國、加拿大、墨西哥、澳大利亞等國家現場觀賽。2015年起登陸中國，賽事以創新的模式，為球迷帶來最原汁原味的歐洲足球體驗，球票銷售異常火爆。

嘉達利鋒集團主席及董事長Patrick Murphy表示：經過兩年的磨練與沉澱，國際冠軍杯中國賽的賽事影響力和運營模式已經充分得到各大俱樂部的認可，今年空前的豪強陣容即是最好的證明。登錄中國兩年，國際冠軍杯已在中國市場收穫1億累積收視觀眾。進入賽事在中國運營的第三年，嘉達利鋒將不遺餘力地以國際水準和專業辦賽經驗將國際冠軍杯中國賽升級打造為中國本土的頂級足球賽事IP，並攜手佳兆業文體旅遊集團實現中國賽賽事推廣的全面升級。

強強聯手 共襄盛宴

發佈會上，賽事主辦方嘉達利鋒與戰略賽事推廣夥伴、深圳站聯合主辦方佳兆業文體旅遊集團交換合作協議書，佳兆業文體旅遊集團總裁舒立將球票樣張交與嘉達利鋒總裁嘉達利鋒集團主席及董事長Patrick Murphy，雙方正式達成戰略合作。

據了解，作為中國最大的民營文體場館綜合運營商，佳兆業文體旅遊集團自2015年起已連續兩年在深圳大運中心攜手舉辦了國際冠軍杯中國賽深圳站的比賽，並通過主辦各類賽事演藝活動積累了豐富的賽演運營經驗。此番與嘉達利鋒達成深層次戰略合作夥伴關係，正是希望通過國際冠軍杯這個頂級賽事IP，進一步鞏固集團在全國範圍內的賽事運營及體育產業地位，並藉機為承接更多國際高端體育賽事做好戰略鋪墊。

[2017年國際冠軍杯中國賽賽程安排如下]

7月18日 廣州 AC米蘭足球俱樂部 VS多特蒙德足球俱樂部

7月19日 上海 拜仁慕尼黑足球俱樂部 VS阿森納足球俱樂部

7月22日 深圳 拜仁慕尼黑足球俱樂部 VS AC米蘭足球俱樂部

7月24日 南京 國際米蘭足球俱樂部 VS AC米蘭足球俱樂部

（最終賽程有待相關城市政府部門批准為實）