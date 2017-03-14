美國媒體報導，美國總統川普，幾乎確定將與中國國家主席習近平，舉行川普上台之後第一次的高峰會，時間將在今年四月，地點將在川普位在佛羅里達州的豪宅。



據報導，川普已經準備好，下個月會在他位於佛羅里達州「棕櫚灘」的「馬阿拉哥渡假村」，接待習近平。「馬阿拉哥度假村」一向被美國媒體稱為「有如天堂般的奢華」，而且隱祕性極高。



據瞭解，「川習會」最可能的日期，是四月六號到七號。不過這一切都還只是美國的沸沸揚揚的報導，白宮方面與中國外交部目前都沒有證實。



報導說，如果川習會成真，那麼這勢必會對至少未來四年，中美發展，具有「定調性」的重要意義。



