因為中方「限韓令」以及反制「薩德系統」，導致大批大陸遊客流失，南韓幾家航空公司決定臨時減少飛往中國的航班，旅遊業界則將目光投向台灣、日本以及東南亞地區，以填補陸客不去韓國的損失。



業界人士指出，中國反韓，也將減少中國旅遊市場的南韓遊客，讓更多南韓遊客選擇到台灣日本或東南亞等地遊玩。



（王長偉首爾報導）



