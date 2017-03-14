韓航空臨時減少飛陸班機 爭取台日等旅遊中廣新聞網 (2017-03-14 18:40)
因為中方「限韓令」以及反制「薩德系統」，導致大批大陸遊客流失，南韓幾家航空公司決定臨時減少飛往中國的航班，旅遊業界則將目光投向台灣、日本以及東南亞地區，以填補陸客不去韓國的損失。
業界人士指出，中國反韓，也將減少中國旅遊市場的南韓遊客，讓更多南韓遊客選擇到台灣日本或東南亞等地遊玩。
（王長偉首爾報導）
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