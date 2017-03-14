來源：中國足協杯

燕京啤酒2017中國足協杯將於本周末拉開大幕，第一輪八支業餘球隊的表現值得關注。雖然在足協杯正賽中他們是偏居一隅的小球會，但他們也都是飽經沙場，在數百支業餘球隊中突出重圍才能來到這裏。草根足球是中國足協杯的「塔基」，從今天起，我們將為您帶來業餘球隊巡禮，用他們的風采述說城市的驕傲。

柳州遠道

廣西的柳州遠道足球俱樂部已連續四年參加足協杯，雖屢次止步首輪，但作為廣西球隊的榮耀，他們仍在每個足協杯周期不停地向更高的夢想衝擊。今年，他們將在主場與另一支業餘球隊爭奪一個晉級名額，這是今年足協杯唯一一場業餘球隊直接對話，這也讓球隊看到了突破的希望。為了備戰足協杯正賽，全隊在大年初五就開始集中訓練，全力爭勝是他們篤定的目標。

球隊畫像

參賽歷史

柳州遠道已連續四年參加足協杯，2016賽季承辦了足協杯開幕式，雖0：2不敵上海聚運動，但在場的兩萬余名觀眾仍享受了屬於自己城市的一場足球盛宴。

主要榮譽

廣西足球超級聯賽冠軍

柳州市足球超級聯賽冠軍

人員構成

把促進柳州足球發展作為戰略目標的柳州遠道幾乎沒有吸收任何外省球員，球隊班子由廣西柳州柳粵隊、廣西師大隊及柳州青年隊球員近40人組成。

對陣信息

3月18日15時30分，柳州遠道與上海嘉定城發將在柳州市體育中心展開對決，勝者將坐鎮主場挑戰中甲球隊武漢卓爾，在他們所在的半區還有天津億利、上海綠地申花、北京中赫國安等球隊。

上海嘉定城發

上海嘉定城發是業餘球隊中的「網紅」，投資人在擔任俱樂部董事長的同時也是球員中的一份子。他們是為數不多有自己青訓體系的業餘俱樂部，在從國外請來青訓教練的同時，球隊隊員也在擔任各梯隊的教練。他們已連續四年晉級足協杯正賽，本輪比賽前，球隊厲兵秣馬，在友誼賽及訓練賽中都表現出了優異的競技狀態，再次闖入第三輪，一展黑馬本色是他們堅定的方向。

球隊畫像

參賽歷史

上海嘉定城發博擊足球隊已連續四年晉級足協杯正賽，在去年更是闖入第三輪，遭遇中超升班馬河北華夏幸福的他們在場面上卻打得並不遜色，而豪門新軍直到傷停補時才憑藉一粒點球絕殺嘉定。

主要榮譽

上海市陳毅杯業餘聯賽冠軍

2016賽季足協杯第三輪

人員構成

上海嘉定城發博擊的球員多數有職業球員背景，王洪亮、楊福生、張晨等前職業球員的加盟也讓他們在與職業隊相較時多了一絲底氣。

對陣信息

3月18日，上海嘉定城發將赴廣西挑戰柳州遠道，哪支業餘球隊能率先進入足協杯第二輪，讓我們共同期待！