3月14日，2017賽季亞冠聯賽展開小組賽第三輪的爭奪，中超冠軍廣州恆大主場對陣日本川崎前鋒。賽前雙方公佈了首發名單，恆大方面，後防線排出梅方首發，搭檔馮瀟霆及張琳芃組成3後衛；中前場除了三外援登場，邊路由於漢超鄭龍攜手衝鋒。

具體名單如下：

廣州恆大淘寶首發：

門將：19-曾誠

後衛：3-梅方、6-馮瀟霆、5-張琳芃

后腰： 8-保利尼奧、10-鄭智

前衛：20-於漢超、16-黃博文、27-鄭龍

前鋒：11-高拉特、7阿蘭

替補名單：2-廖力生 12-王上源、15-張文釗、32-劉殿座、21-張成林、37-陳澤鵬 29-郜林

川崎前鋒首發：

門將：1-鄭成龍

後衛：2-登里享平、4-井川佑輔、7-車屋紳太郎、28-板倉札滉

中場：5-谷口彰悟、10-大島僚太、8-阿部浩之、14號-中村憲剛、21-內托

前鋒：11-小林悠

替補：9-森本貴幸、13-三好康爾、16-長谷川龍也、19-谷田賢太郎、20知念慶、25狩野健太、30新井章太

主教練：鬼木達

主裁：阿卜杜勒拉赫曼·賈西姆（卡達）

（新體）