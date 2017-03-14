來源：張麒 搜達足球

日期:3月12日凌晨，荷甲聯賽第26輪繼續進行，海牙在主場1-0擊敗了奈梅亨，這是海牙自去年12月中旬以來的首場勝利，當時球隊在主場以1比0戰勝鹿特丹斯巴達。

本場比賽中，身高達1米94的29歲日本國腳哈費納爾在替補出場6分鐘后幫助球隊打進位勝球，這也是他自去年10月以來的首粒聯賽進球。早在1986年，哈費納爾的父母從荷蘭前往日本，他的父親是位門將，在日本聯賽征戰十多年，退役后在日本多支球隊擔任守門員教練。1987年，哈費納爾在日本廣島市出生，當時他的父親正在廣島效力。1994年，哈費納爾一家成為了日本公民。

哈費納爾在日本土生土長，延著父親的足跡，他同樣走上了足球的道路，2011賽季，當時效力甲府風林的哈費納爾曾在J1聯賽出場32次打進17球，位列那個賽季J1聯賽射手榜次席。正是憑藉那個賽季的出色狀態，哈費納爾在2011年迎來了在日本成年國家隊的首秀，代表球隊出戰2014世界杯預選賽。至今哈費納爾代表日本出場18次打進4球，但上次代表日本隊出場已是2016年3月的世預賽。

2011年12月，哈費納爾前往父母的故鄉荷蘭，加盟荷甲球隊維特斯，共在該隊效力兩個半賽季，進球數最多的是2012-13賽季，當時出場32次打進11球。之後輾轉西班牙、芬蘭后，2015年夏天，哈費納爾再次前往荷甲，加盟海牙。上賽季荷甲出場31次的哈費納爾打進16球，是海牙鋒線上的支柱；而本賽季荷甲出場21次后，這位日本前鋒打進4球。

從2017年1月中旬開始海牙隊遭遇了連敗，但隨著中方股東合力萬盛對球隊注資250萬歐元，中方代表鄭文親赴荷蘭處理俱樂部事務，球隊的運作回到了正軌。同時為了改善戰績，海牙在今年2月解僱了前任主帥佩特洛維奇，換成格羅寧迪克接手球隊。

哈費納爾跟隊友慶祝進球

格羅寧迪克上任后，終於在聯賽第24輪球隊止住了連敗，在連續兩場獲得平局后迎來了2017年的首場勝利，拿到了寶貴的3分。

本場比賽取勝后，海牙也擺脫了積分榜墊底的命運。根據荷甲聯賽的升降級制度，18支球隊中，聯賽最後一名將直接降級，排名倒數2、3位的球隊將參加升降級附加賽。