日期:3月14日消息,中國公開賽成都資格賽決賽輪將於3月15日在成都藍光觀嶺高爾夫球場舉行,比賽分組和出發時間已經公佈。

領先一桿的金大星將與黃文義、陳定根同組於9:40在一號洞開球;嚴斌同組葉劍峰、鄒林雲於9:30在一號洞開球。

張蕙麟將和楊伊農、范詩宇同組於9:20在一號洞開球。

組別時間tee台球員1 8:05 1孫藝成 SUN Yi Cheng1莊主 ZHUANG Zhu [A]1王東禹 WANG Dong Yu [A]2 8:15 1何澤宇 HE Ze Yu1趙雄一 ZHAO Xiong Yi1王勇 WANG Yong3 8:25 1呂浩源 LV Hao Yuan1歐致均 OU Zhi Jun1肖博文 XIAO Bo Wen4 8:35 1何紹才 HE Shao Cai1莫曉毅 MO Xiao Yi1陳建 CHEN Jian5 8:45 1李建山 LI Jian Shan1王子庭 WANG Zi Ting1付泰FU Tai6 9:00 1韓韌 HAN Ren1晁海蒙 CHAO Hai Meng1元天 YUAN Tian7 9:10 1佘梓瀚 SHE Zi Han1張進 ZHANG Jin1艾金偉 AI Jin Wei8 9:20 1范詩宇 FAN Shi Yu1楊伊農 YANG Yi Nong1張蕙麟 ZHANG Hui Lin9 9:30 1鄒林雲 ZOU Lin Yun1葉劍峰 YE Jian Feng1嚴斌 YAN Bin10 9:40 1陳定根 CHEN Ding Gen1黃文義 HUANG Wen Yi1金大星 JIN Da Xing11 8:00 10何澤明 HE Ze Ming10陳昌平 CHEN Chang Ping10楊光明 YANG Guang Ming12 8:10 10楊冬 YANG Dong [A]10劉僑永 LIU Qiao Yong10李方宜 LI Fang Yi13 8:20 10麥鈞策 MAI Jun Ce [A]10劉軍 LIU Jun [A]10吳紅富 WU Hong Fu14 8:30 10祝頌 ZHU Song10李勁松 LI Jin Song [A]10馬子濤 MA Zi Tao [A]15 8:40 10周國武 ZHOU Guo Wu10支上 ZHI Shang10陳曉忠 CHEN Xiao Zhong16 8:55 10吳汶軒 WU Wen Xuan [A]10范亞浩 FAN Ya Hao10張文 ZHANG Wen [A]17 9:05 10徐國振 XU Guo Zhen10雷偉 LEI Wei10彭黃河青 PENG Huang He Qing [A]18 9:15 10黃植 HUANG Zhi [A]10張佳 ZHANG Jia10周振斌 ZHOU Zhen Bin19 9:25 10林照迪 LIN Zhao Di [A]10盤劍峰 PAN Jian Feng10張昊華 ZHANG Hao Hua [A]20 9:3510張政 ZHANG Zheng [A]10鄒宇軒 ZOU Yu Xuan [A]1010陳宏利 CHEN Hong Li

(鄭言)