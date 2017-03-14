《狙擊手：幽靈戰士3》最新演示 展現遊戲破案元素北京新浪網 (2017-03-14 18:35)
《狙擊手：幽靈戰士3（Sniper: Ghost Warrior 3）》在近日通過國外媒體GameSpot放出了最新的演示視頻，不同於之前的演示，此部演示重點向我們展示的是遊戲的解謎元素。而這次，玩家需要在解謎中破解一段狙殺案件。
【遊俠網】《狙擊手：幽靈行動3》實機演示展現解謎元素
在相關的視頻介紹中，我們了解到遊戲中玩家的任務是潛入到一處教堂，調查一位重要人物被擊殺的原因。相關的過程，也和之情的《巫師3》中的分析痕迹的玩法頗為類似。
《狙擊手：幽靈戰士3》目前已經再次跳票到4月25號（之前4月4號）在PC、PS4以及XboxOne平台發售。
更多相關資訊請關注：狙擊手：幽靈戰士3專題
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