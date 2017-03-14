近日《守望先鋒（Overwatch）》的總監Jeff Kaplan在參加了Reddit上的AMA活動時暗示，《守望先鋒》有望登陸Switch平台，不過他給的回答還是很圓滑的。

在活動上，有一個問題是探討如何想到在主機上做FPS遊戲，以及《守望先鋒》主機版製作過程中的難度。Jeff在回答中提到了自己很喜歡Switch，還說在所有的遊戲平台中，自己第二喜歡的是3DS。他說，讓《守望先鋒》登陸Switch對團隊來說很有挑戰性，不過，《守望先鋒》的團隊成員想法都非常開放，樂於探索有可能性的平台。

玩家們看到他如此回答后也非常欣喜，紛紛表達了自己非常希望遊戲能夠登陸Switch的願望，並稱如果出了肯定買。不過，也有玩家擔心在Switch平台上，這樣類型的遊戲是否適合玩呢？

不管怎麼說，這事兒還沒有定論，Jeff可能也只是打打太極，即便真有這個想法，也需要時間去付諸行動吧。

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