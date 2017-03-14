神秘餐車出沒！道地香港美食 街頭就吃的到NOWnews今日新聞 (2017-03-14 16:37)
到香港旅遊，除了可愛的雪糕車之外，還有許多意想不到的餐車美食等著旅客去發現。今年2月開始，香港的重要景點開始有餐車進駐，除提供各種特色香港美食，就連餐車造型也是相當吸睛，另外還推出專屬APP，隨手就可以追蹤可愛的餐車位置。
香港旅遊發展局表示，餐車是香港政府的重點旅遊項目，仿效歐美街頭美食餐車的概念，為香港的旅遊景點增添趣味和活力。旅客可以在景點遊覽的同時，隨意輕鬆地享用一份道地美食。
目前共有16輛餐車，分別供應港式點心、粉麵、創意漢堡、港式甜點、新鮮果汁等各種好滋味，在8個香港知名景點出沒，包括灣仔金紫荊廣場、中環海濱活動空間、尖沙咀藝術廣場、海洋公園、黃大仙廣場、香港迪士尼樂園等，為旅客帶來街頭美食體驗。
美食餐車從今年2月開始在香港街頭營運，不但有特色美食，連餐車的造型都令人耳目一新，吸引了許多香港民眾及旅客捧場。餐車對於衛生要求也是相當重視，加上創意吸睛的港味美食，是到訪香港的旅客不能錯過的選擇，另外還可以下載「香港美食車」應用程式追蹤餐車的位置和瀏覽各餐車的資料，或是上香港政府網站查詢。
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