童話世界真實跳出 奇幻哈哈屋顛覆視覺景點家 Tripass (2017-03-14 17:20)
文／MOOK景點家Jun(e)整理報導
世界充滿了各式各樣的奇景，除了自然景觀之外，人為造景也是無奇不有。位在波蘭的索波特，有一間形狀極不規則的建築 – 哈哈屋(Krzywy Domek)，外觀就如同照到哈哈鏡似的扭曲狀態，在一般的街道中顯得極為亮眼，完全顛覆眾人的視覺。Krzywy Domek是由一位建築師扎列斯基(Szotynscy Zaleski)所設計，靈感來源受到童話插畫家尚岑爾(Jan Marcin Szancer)和達爾伯格(Per Dahlberg)的啟發。哈哈屋建成於2004年，面積大約4,000平方公尺(43,000平方英尺)，是里盾特酒店的一部份。
在波蘭街頭上吸引眾人目光的哈哈屋 (圖片來源／Krzywy Domek)
Krzywy Domek彷彿照到哈哈鏡般的建築 (圖片來源／Krzywy Domek)
哈哈屋極不規則的形狀，顛覆眾人的視覺 (圖片來源／Krzywy Domek)
哈哈屋建成於2004年，面積大約4,000平方公尺(43,000平方英尺)，是里盾特酒店的一部份 (圖片來源／Krzywy Domek)
哈哈屋的內部設計則是回歸正常 (圖片來源／Krzywy Domek)
哈哈屋的內部 (圖片來源／Krzywy Domek)
【Info】
哈哈屋 (Krzywy Domek)
地址：Bohaterów Monte Cassino 53, 80-001 Sopot, 波蘭
電話：058 – 55 – 55 - 125
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14913
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