文／MOOK景點家Jun(e)整理報導



世界充滿了各式各樣的奇景，除了自然景觀之外，人為造景也是無奇不有。位在波蘭的索波特，有一間形狀極不規則的建築 – 哈哈屋(Krzywy Domek)，外觀就如同照到哈哈鏡似的扭曲狀態，在一般的街道中顯得極為亮眼，完全顛覆眾人的視覺。Krzywy Domek是由一位建築師扎列斯基(Szotynscy Zaleski)所設計，靈感來源受到童話插畫家尚岑爾(Jan Marcin Szancer)和達爾伯格(Per Dahlberg)的啟發。哈哈屋建成於2004年，面積大約4,000平方公尺(43,000平方英尺)，是里盾特酒店的一部份。

在波蘭街頭上吸引眾人目光的哈哈屋 (圖片來源／Krzywy Domek)

Krzywy Domek彷彿照到哈哈鏡般的建築 (圖片來源／Krzywy Domek)

哈哈屋極不規則的形狀，顛覆眾人的視覺 (圖片來源／Krzywy Domek)

哈哈屋建成於2004年，面積大約4,000平方公尺(43,000平方英尺)，是里盾特酒店的一部份 (圖片來源／Krzywy Domek)

哈哈屋的內部設計則是回歸正常 (圖片來源／Krzywy Domek)

哈哈屋的內部 (圖片來源／Krzywy Domek)

【Info】

哈哈屋 (Krzywy Domek)

地址：Bohaterów Monte Cassino 53, 80-001 Sopot, 波蘭

電話：058 – 55 – 55 - 125



印度長城！？世界七大未知奇景！鮮為人知建築奇蹟

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