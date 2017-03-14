文／MOOK景點家整理報導

TUMI 2017年春夏新品注入古巴新元素，大膽運用光暈印花、香蕉葉等設計展現熱帶風情的時尚美學，顯得活潑炫麗。(圖片提供／TUMI台灣)

美國頂級商務與時尚精品TUMI，於台灣發表2017年春夏系列包款及行李箱，今季特注入古巴新元素，大膽運用光暈印花、香蕉葉等設計展現熱帶風情的時尚美學，更全新推出暢銷款Bravo新色星空黑及光感銀，並增加許多繽紛亮眼的女性包款，強烈的視覺設計將提供消費者更多新穎選擇。同時，創新行李箱19 DEGREE也結合建築美學與結構，搭配耐刮輕量的材質，勢必將成為今年春夏最吸睛單品！

專業品味人士首選！王陽明與三大職人透過TUMI締造完美旅程

擔任TUMI Global Citizen的王陽明於TUMI春夏新品發表會，分享夏威夷拍片心得，盡顯潛水男人的專業與魅力。(圖片提供／TUMI台灣)

為呈現TUMI為旅行的最佳夥伴，今年特別邀請喜愛潛水的陽光型男王陽明，以TUMI Global Citizen的身份，帶著創新TUMI 19 DEGREE 鋁合金20吋登機箱及經典Haydon Wilson後背包前往夏威夷，於大海中與鯨鯊共游、享受耀眼陽光，同時也透過TUMI締造了心中的夢想旅程。王陽明開心地表示：「19 DEGREE鋁合金行李箱不僅外觀時尚，輕巧方便，並能完美地裝載潛水所需配備，讓旅行移動過程中更為方便，因為TUMI，我們擁有了一段安心又完美的旅程。」

除此之外，TUMI行李箱及包款的實用度，也廣受各界專業職人喜愛，因此首度特邀台灣三大領域職人，展現各自專業上對於包款的不同需求，並拍攝成一系列體驗影片，傳遞職人追求的完美旅程。影片中馬拉松國手張嘉哲前往日本參加2017香川丸龜半程馬拉松，特地選擇擁有奢華運動風格的經典TAHOE Marshall單肩包，由耐磨性絕佳的防潑水機能布料製成，配上皮革鑲邊、密封隱藏式拉鏈和縫邊工藝科技，完美滿足常在戶外比賽而需隨身攜帶防護設備的運動員需求，讓他更能心無旁鶩地完成重要賽事；國際時尚造型師李佑群因追求極致美學，特別對Haydon Powell 托特包情有獨鍾，不凡的海軍藍色系以及自然多變的外型，讓他隨身攜帶眾多造型配件的同時，亦能維持時尚藝術品味；專業賽車手沈慧蘭則是透過亮眼Voyageur Halle桃紅色後背包，展現都會女性亦柔亦剛的面貌，材質柔軟卻耐用的輕量款式，減輕旅行負擔，且多分隔的內裝設計，得以更精準地分類賽前準備資料，貼心又實用的設計，讓她面對每一場極具挑戰的賽事，都能完美地將熱情釋放！

三位職人演繹TUMI春夏新品發表會，左起國際時尚造型師李佑群、馬拉松國手張嘉哲、專業賽車手沈慧蘭。(圖片提供／TUMI台灣)

古巴風情、星空色系、光暈圖案！TUMI春夏新品力展多元風格

TUMI位於台北101的品牌專門店。(攝影／MOOK景點家張盈盈)

TUMI一直以來都是高端商務人士的愛用包款，硬挺、耐磨的彈道尼龍材質，分隔精細的內裝與專利設計，為商務人士在出差時必備的專業包款。而近年來TUMI也持續突破創新，外型設計導入各國文化元素，2017年春夏新品便以「古巴風情」為主題，將色彩繽紛又熱情的古巴街道、風景等意象融入各系列中，並同時推出多款明亮繽紛的女性包款，打破大眾對於TUMI以往沉穩男性包款為主的印象，讓今年春夏的TUMI特顯活潑炫麗。像是針對喜愛戶外運動族群的Tahoe系列，新一季改款推出融入古巴意像的橘色與香蕉葉圖案包款；暢銷款Bravo系列，以古巴哈瓦納農村美麗星空反射為靈感，首次突破嘗試星空黑和光感銀色系，在夜晚依舊能夠展現時尚酷炫的一面；最輕巧的硬殼行李箱V3也推出美麗的古巴新色，以海洋藍和象徵城邊落日的光暈圖案，演譯加勒比海的奔放風情。

建築美學X 輕量材質 TUMI 19 DEGREE突破行李箱製成極限

TUMI品牌史上第一個鋁合金旅行箱系列19 DEGREE，今年春夏持續綻放大膽出眾感，有別於以往商務穩重，現代感與美學尖端的設計更為顯目，為TUMI於行李箱設計上的創新極致之作。19 DEGREE的名稱也源自於此美學流線刻紋，取材於大自然流利的線條與建築上精準的力學表現，鑄造成兼具雕刻意象與實用耐刮的結構線條，以特殊的角度型塑箱子的輪廓，卻又呈現出奇的柔和，以及強烈的吸睛感。除了外型，19 DEGREE 秉持著TUMI 的DNA，延續多項專利的功能設計，如TSA海關鎖，以及航太級鋁合金製成的X-Brace 45® 拉桿，並使用三點式閉箱設計與壓模成型保護邊角，更強化保護個人物品的功能。內部的收納功能同時不容小覷，輕量雙隔板與鑽石紋內襯，照顧每一位旅人的需求，並保有TUMI一貫的功能優勢，讓旅行的體驗更獨一無二。超實用必看！挑選行李箱四大秘訣公開 》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=11227