五光十色百萬夜景 傳說秘境仙腳趾景點家 Tripass (2017-03-14 16:10)
文／MOOK景點家克里斯多福整理報導
露營是近年來許多遊客喜好的旅遊活動之一，由於台灣坐擁豐富的自然景觀資源，讓露營可以更加地吸引人。位在嘉義縣竹崎鄉的仙腳趾景觀露營園區，除了可以將百萬夜景盡收眼底外，這裡還有相傳年代久遠人文景觀。仙腳趾為一巨石，目測至少有300公噸，石頂上60多道如馬蹄痕足跡的凹槽，相傳那是仙公、仙婆騎經此處，特別在此巨石上駐留。也有另一種說法，各路仙人們在此鬥法切磋，因法力太過高強，而在堅硬的巨石上留下道道凌痕，無論故事的可信度，這裡確實已是在地的信仰之一，咸信巨石有靈，按時祭拜，已成傳統的習俗。
仙腳趾景觀露營園區 (圖片來源／仙腳趾景觀露營園區)
仙腳趾景觀露營園區 (圖片來源／仙腳趾景觀露營園區)
仙腳趾景觀露營園區可欣賞百萬夜景 (圖片來源／仙腳趾景觀露營園區)
仙腳趾景觀露營園區 (圖片來源／仙腳趾景觀露營園區)
仙腳趾景觀露營園區可欣賞百萬夜景 (圖片來源／仙腳趾景觀露營園區)
仙腳趾景觀露營園區因神秘的傳說與絕美的景觀，讓這裡成為許多愛好露營的遊客前來朝聖。這處村落雖然有壯闊景致，但因偏遠無人開發，而日久人口嚴重外移，越區荒廢。之後透過農業轉型等規劃，加上設置了景觀露營區，再次為農村帶來新的活力與再生。
仙腳趾景觀露營園區充滿自然美景與神秘傳說背景 (圖片來源／仙腳趾景觀露營園區)
來到仙腳趾露營區還可以欣賞到美麗櫻花 (圖片來源／仙腳趾景觀露營園區)
仙腳趾露營區雲海翻騰 (圖片來源／仙腳趾景觀露營園區)
仙腳趾景觀露營園區 (圖片來源／仙腳趾景觀露營園區)
仙腳趾景觀露營園區 (圖片來源／仙腳趾景觀露營園區)
【Info】
仙腳趾景觀露營園區
地址：嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪路41之1號
電話：0937 - 476 – 757
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14593
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