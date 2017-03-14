28對雙胞胎同一校 湖北五堰小學爆紅中央社 (2017-03-14 18:13)
（中央社台北14日電）中國大陸湖北省十堰市五堰小學裡有28對雙胞胎，其中1個班就有3對雙胞胎，有時連老師也傻傻分不清楚，想要批評弟弟寫作業不認真，結果被叫到辦公室的卻是哥哥。
大陸影音網站梨視頻今天報導了湖北五堰小學的雙胞胎故事，還專訪多對雙胞胎。
一對姐弟雙胞胎面對鏡頭時一直相互吐槽，姐姐說，「當姐姐的就算買了一顆糖也得讓給他吃」，弟弟馬上說，「她從來沒讓過我」。
這則影音新聞引發許多大陸網友熱議留言，一名網友開玩笑貼文說，「當姐姐的，就算買了一顆糖，也要專門跑到弟弟面前自己吃。」
有網友說，「感覺學校老師要崩潰了」、「這怎麼分清誰是誰，老師頭都大了」、「我一直想不明白為什麼雙胞胎都要穿一樣的衣服。」
有五堰小學校友以及十堰市民留言說，「話說本寶寶也是從五小母校畢業的嘛！當年也是twins！」「這是真的，我是十堰的，以前上小學的時候我們班裡就有3對雙胞胎，我發現我們十堰的人生雙胞胎機會很大。」1060314
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