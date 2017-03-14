記者黃村杉／新北報導

2017新北市萬金石國際馬拉松賽3月19日即將開跑，今年賽事是全臺唯一由國際田徑總會(IAAF)認證的馬拉松比賽，更是以銀標籤規格辦理；金山區長陳國欽指出，當日賽事將實施交通管制，為避免交通壅塞，建議前往金山、萬里掃墓的民眾可以避開19日上午時段，提前或延後前往掃墓，以免塞車。

陳國欽強調，萬金石國際馬拉松賽是北海岸地區年度重要活動，每年均吸引眾多民眾的參與。為展現在地人之熱情，金山區轄內機關、學校及團體也組成30隊加油團，近約800位民眾將會共襄盛舉，公所同時也將提供「格格帽」、「舞會面具」、「復仇者聯盟面具」、「米老鼠髮圈」、「學士帽」、「哈利波特帽」等各式加油道具，一同為選手加油。

陳國欽表示，2017萬金石國際馬拉松比賽，選手從萬里起跑，經金山、石門，是跑界中一場絕美的視覺饗宴，山海交錯的美麗維納斯海岸線盡收眼底。並指今年的賽事以「#onlyWAN」主題，取獨一無二、「萬(金石)」中選一的品牌精神，賽事項目分為快樂馬(7K)、迷你馬(14K)以及馬拉松(42.195K)，參賽選手預估達1萬2,500人。

今年申請IAAF銀標籤審查，以銀標籤規格辦理，其規範較銅標籤更為嚴格，主要對於賽事組織、賽道丈量、計時系統、交通管制、安全保障、醫療服務、藥檢系統、廣告宣傳、賽事推廣、保險和獎金，以及媒體服務，都有相關規定，再由IAAF指派觀察員稽核各項狀況，其賽務水準更是全臺首屈一指。