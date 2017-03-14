科技恐毀滅地球 霍金再提警告中央社 (2017-03-14 17:54)
（中央社倫敦13日綜合外電報導）世界知名物理學家霍金（Stephen Hawking）警告，科技發展必須受到控制，以確保人類未來的安全，也許「某種形式的世界政府」才可能讓人類免於毀滅。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，霍金過去就曾提出警告，機器人將會毀滅人類，離開地球是人類唯一希望，人類在地球上的時間已不多。
每日郵報引述霍金接受泰晤士報（The Times）訪問時表示，自從人類文明開展，由於侵略具有明顯生存優勢，因而就成了有用手段，但如今科技的進步，已到了侵略恐使人類因核戰或生物戰爭而毀滅，人類需要靠「邏輯與理性」來控制侵略的天生本能。
霍金建議，即便可能造成更多問題，但「某種形式的世界政府」或許才能讓人類免於毀滅。
今年將滿74歲的劍橋大學物理學教授霍金，近期提到人口過多、氣候變遷與疾病，只是地球面臨的部分威脅，而人類現在擁有能毀滅地球的科技，卻尚未發展出逃離地球的能力。
他又說，也許於幾百年內人類能在其他星球建立殖民地，「但目前我們只有一個地球，我們必須共同致力保護它。」
許多網友對霍金的說法不以為然。有人說世界政府才會是災難，難道歐盟不是一個世界政府的原型？有人說當物理學家談論生物議題時，總像個白癡；還有人說人類具毀滅地球的能力至少已50年，霍金的談話顯示他越來越像個老古怪。1060314
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