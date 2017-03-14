郵局郵資擬調整 平信從5元漲到8元中央社 (2017-03-14 17:47)
（中央社記者陳葦庭台北14日電）26年沒漲的中華郵政郵資要調漲了，有立委建議調整郵資新台幣0.5元，否則1張3.5元郵票還無法找5角，中華郵政也證實平信郵資擬從5元調至8元。
到郵局寄信，3.5元郵票仍是常見面額，但立法委員鄭運鵬昨天在立法院交通委員會說，要去郵局寄明信片，郵局還得找5角，很搞笑，希望微幅調漲0.5元，讓寄信更便利。
對此，中華郵政表示，郵資已經26年沒調漲，未來改以元計價是可以採行的方案。另外，由於中華郵政年虧30億元，郵局也計畫調整郵資，平信調漲至8元，掛號漲至30元，已經報至交通部，待適當時機上路。1060314
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