習近平4月訪美 陸外交部：溝通中中央社 (2017-03-14 17:39)
（中央社記者邱國強北京14日電）針對外媒報導，中國大陸國家主席習近平4月將訪問美國，與美國總統川普會面，中國大陸外交部發言人華春瑩低調回應，僅指雙方正對國家元首及各級別的交往密切溝通中。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。
華春瑩說，中美雙方都十分重視加強兩國高層及各個級別的交往，目前雙方正在就兩國元首及各個級別的交往保持密切溝通。
她表示，「如果有進一步的消息，我們將會及時發布」。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國政府消息人士透露，川普計劃4月在他的佛羅里達州私人俱樂部，迎接習近平來訪，是川普上台後美中國家元首首度會晤。1060314
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