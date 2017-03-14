陸證實湖北爆禽流感 去年10月來第六起中央廣播電台 (2017-03-14 16:44)
路透社引述中國大陸農業部今天(14日)發布的聲明，證實湖北省一處養鴨場爆發禽流感。這已是去年10月以來，大陸第六起禽流感案例。
根據農業部網站上的聲明，在人口超過90萬的大冶市發生的疫情，已被證實是H5N6禽流感病毒株。
聲明指出，這處養鴨場共有134隻鴨被感染、86隻死亡。地方政府在爆發疫情後，已撲殺681隻禽鳥。
農業部指出，目前疫情已在控制中。
大陸上次傳出禽流感疫情是於今年1月份發生在湖南省，曾造成一處養鵝場1,054隻禽鳥死亡。
自去年10月起，大陸已撲殺超過17萬5千隻禽鳥。在此同時，南韓與其他鄰近國家也在和國內的禽流感疫情奮戰。
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