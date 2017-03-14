記者陳宜婷／台北報導

春季全台最大國際旅展將於三月16日到19日在台北世貿一館登場，不同於以往的旅展，這次的旅展期間是從週四到週日，最末場在週日，大家不用特地請假搶優惠，是此次旅展的一大特色。加上恰逢農曆年後旅遊淡季，各家業者莫不端出最大誠意，價格下殺到底，就是要吸引消費者出手。各國觀光局、上百家旅行社、五星飯店打出聯合促銷，最大亮點除了各家旅行業者推出的中國、日本賞櫻行程，以超低優惠搶佔春遊商機，暑假行程亦有早鳥好康，更加碼買一送三，送上各種實用、貼心旅行必備小物。

在網路上擁有眾多評價的喜鴻假期，旅展期間獨家推出「超殺專案，長輩最愛的長江三峽總統七號八日」，喜鴻假期表示，此行程搭乘總統七號郵輪，全程無購物，暢遊世界雙遺產大足石刻、金佛山，特惠價三萬兩千八百元起，還送十項船上超值服務。「進階級」的孝親行程，也可選擇「愛上北疆十二日」，前往喀納斯、可可托海、禾木村、賽里木湖，深度旅遊十二天，特惠價四萬六千九百元起。

​新疆的深度旅遊的詢問度逐年提高，也是這次旅展的主打商品。（圖／喜鴻假期提供）

至於最適合親子同遊的日本，旅展中也有優惠。喜鴻假期表示「精彩關西海陸空五日」包含了小朋友最愛的浪漫龜岡小火車、大阪水上巴士、神戶空中纜車，以及大小朋友都會玩到瘋的大阪環球影城哈利波特，爺爺奶奶同行也不孤單，可以享受有馬溫泉的美食與泡湯，從老到幼都超滿意的行程只要三萬零九百元起。出門就拍不停的旅人則可以挑選「立山黑部北陸五日遊」，瀏覽日本三大名園之一、兼具六種景觀意境的「兼六園」，被稱作童話世界的「合掌村」，最棒的當然是4月中旬至5月下旬能在立山黑部「雪之壁」之間行走，體驗極具震撼力的潔白高聳雪壁，五月4日、9日、11日都是最低價三萬六千九百元即可出發，業者建議，越早前往雪壁越好看，越接近夏季，氣溫相對溫暖，雪壁可不等人的呢！

​許多遊客都會趁著四月黑部立山開山一睹雪壁風采，是喜鴻日本團中相當熱門的旅線。（圖／喜鴻假期提供）

而為了給參加旅展的消費者最殺的福利，喜鴻假期表示，在旅展期間更加碼提供了獨家好禮，旅展期間到D108攤位做指定行程的訂購，便享有眾多旅展好康，包括旅人最需要的wifi分享器，讓你走到哪、打卡到哪，分享美景零時差。還有刷花旗銀行信用卡分期零利率、單筆刷卡兩萬倆前緣以上，加送繽紛陶瓷隨行杯，以及特惠行程加贈精美便條紙等。免門票逛旅展可以優惠價格預定行程兼拿好禮，許多精打細算的消費者都已準備好在旅展刷卡預定下一趟美好旅行。