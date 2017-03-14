（中央社記者張謙香港2017年3月14日電）據報導，中國大陸執法人員未來有可能在香港高速鐵路的西九總站內有限度執法。泛民主派則擔心大陸執法人員在港執法時可能會超越權限，因此提出質疑。



官方香港電台今天在報導中表示，香港和大陸有關部門正商討高鐵香港段的「一地兩檢」方案，內容包括讓大陸相關人員在西九總站的劃定管轄區有限度執法。



報導表示，外界爭議「一地兩檢」的一個焦點，是讓大陸執法人員在西九總站局部執法，抑或是執行所有大陸法律。



報導引述消息說，目前商討的方向是仿傚深圳灣口岸的做法，讓大陸相關人員在劃定範圍執法，且傾向只容許執行「海關、入境、檢疫」工作的法律。



對此，泛民主派擔心，中國大陸執法人員在港執法，可能會超越「一國兩制」下北京對香港的權限，因此提出質疑。



香港律政司司長袁國強、運輸及房屋局局長張炳良今天到北京與大陸官員商討「一地兩檢」方案。



袁國強向香港電子媒體說，兩地都認為有關方案需要嚴格符合基本法和「一國兩制」，並且不會增加旅客的法律責任及權利。



被問到方案是否包括讓大陸執法人員執法，袁國強沒有正面回應，但說很快的將來會有一個完整交代。



香港高鐵連接大陸深圳和廣州，自2009年起推動興建，但由於涉及財政支出、土地回收等問題，引起社會人士及保育團體強烈反對，一度演變成政治事件。



但這項計畫最終獲得立法會撥款通過。



廣深港高鐵的香港段全長26公里，原定於2015年通車，但因地質複雜等原因，延遲至2018年底通車，造價由2010年的港幣650億元增加到844.2億元。



隨著鐵路明年通車，通關問題成為最新焦點。



社會的意見上普遍認為，由於高鐵速度快，且香港段很短，兩地通關設在同一地點才能發揮最大效益，即「一地兩檢」。



不過，這涉及法律和執法權，需要雙方討論。