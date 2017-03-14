諾羅病毒發威，上周腹瀉門急診就診人次達14.7萬人次，腹瀉群聚案件共有41件，創3年來單周新高。疾管署表示，這波腹瀉疫情主要集中在中小學以及幼兒園，提醒家長一定要讓小朋友落實勤洗手，以避免病毒上身。

疾管署統計，國內腹瀉群聚通報數已由單周的18至21件、增加至上周41件，校園群聚案件也由單周的14至23件、增加至上周共30件，皆高於去年和前年同期，創3年來單周新高。疾管署副署長羅一鈞：『(原音) 上周的腹瀉疫情又創新高，單周有41件的腹瀉群聚通報，驗出有病原的有97%都是諾羅病毒，以集中在中小學及幼兒園為主，而且今年流行的是新型諾羅病毒，容易引起較大的流行。』

疾管署指出，上周腹瀉門急診就診人次也上升，達到14.7萬人次，其中光門診就有14萬人次，是今年首度破14萬大關，比前2周的13萬人次增加5%。疾管署說，這波流行的是去年9月才在國內發現的新型諾羅病毒GII.2，提醒家長一定要讓小朋友落實勤洗手習慣，且每次至少要以肥皂搓洗20秒，才能有效去除病毒。羅一鈞：『(原音) 諾羅病毒其實很少量就可以導致傳染與發病，小朋友如果如廁之後沒有徹底以肥皂洗手，很容易在糞便中沾染病毒，然後在環境中散佈。例如在水龍頭或是門把上都可驗到諾羅病毒的存在，那接著去使用的小朋友就可能感染到，所以要提醒家長及師長都要注意小朋友的手部衛生，要勤洗手。』

疾管署提醒，諾羅病毒常透過糞口傳染，傳染途徑包含未保持良好衛生習慣、和患者密切接觸、接觸或食用患者的嘔吐物或排泄物污染的食品，由於諾羅病毒目前無特效藥可治療，建議患者應充分休息並補充水分與電解質，至嘔吐或腹瀉等症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作。