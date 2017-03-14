日光東照宮陽明門3／10重新開放旅遊經 (2017-03-14 15:26)
耗時4年修復 再現500多對雕刻3／31前鬼怒姬祭典
【旅遊經 蔡語夏報導】
觀賞雛型娃娃世界遺產日光東照宮，祀奉江戶時代的初代將軍德川家康，是國內外旅客必訪景點。境內有日本最美的門之稱的日本國寶「陽明門」，經過耗時4年之久的修復後，於3／10起再次開放。日光東照宮裡充滿各種動物雕刻，其中陽明門的修復運用江戶時代技術，讓500多對雕刻重獲新生！
來到日光還能欣賞美麗的花魁戲劇、走訪日光江戶村，3／31前還有鬼怒姬祭典，可以到許多設施參觀各種雛型娃娃裝飾。
圖／向日遊提供
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