



耗時4年修復 再現500多對雕刻3／31前鬼怒姬祭典【旅遊經 蔡語夏報導】



觀賞雛型娃娃世界遺產日光東照宮，祀奉江戶時代的初代將軍德川家康，是國內外旅客必訪景點。境內有日本最美的門之稱的日本國寶「陽明門」，經過耗時4年之久的修復後，於3／10起再次開放。日光東照宮裡充滿各種動物雕刻，其中陽明門的修復運用江戶時代技術，讓500多對雕刻重獲新生！

來到日光還能欣賞美麗的花魁戲劇、走訪日光江戶村，3／31前還有鬼怒姬祭典，可以到許多設施參觀各種雛型娃娃裝飾。

圖／向日遊提供