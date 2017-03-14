Lady M級超強甜點 全台六大千層蛋糕店景點家 Tripass (2017-03-14 14:20)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
來自紐約的美國十大蛋糕Lady M，除了日前在晶華酒店開設專櫃外，更於2月27日在台北開設旗艦店，吸引眾人潮前往排隊搶購。其實台灣也有許多間美味的千層蛋糕店，有些甚至可不輸Lady M的人氣甜點，以下介紹全台六間不用大排長龍，也可以吃到LV等級的千層蛋糕店，其中還有號稱全台最美味的千層派，等待遊客與饕客們去探索發掘。
來自紐約的美國十大蛋糕Lady M美味千層 (圖片來源／Lady M Taiwan)
台北 - 日多寶
日多寶的北海道千層 (圖片來源／日多寶複合式食品館)
桃園 - 好咖
好咖的玫瑰荔枝彩虹千層 (圖片來源／好咖 Howcup CURRY CAFE’)
台中 - 窩巷
窩巷的茶流沙千層 (圖片來源／窩巷-Hidden Lane)
台南 - deep blue深藍
deep blue的絕代雙蕉千層，深藍有號稱全台最美味的千層派 (圖片來源／deep blue 深藍咖啡館)
高雄 - 瑪琪朵朵
瑪琪朵朵美味千層 (圖片來源／瑪琪朵朵macchiato)
台東 - 墾墨咖啡
墾墨咖啡的蜂蜜檸檬千層 (圖片來源／Community Cafe’ 墾墨咖啡)
【Info】
日多寶複合式食品館
地址：台北市大同區承德路一段44號
電話：02 2558 2155
好咖 Howcup CURRY CAFE'
地址：桃園市中壢區中北路19號
電話：03 436 2188
窩巷-Hidden Lane
地址：台中市西區大全街1號
電話：04 2377 0008
deep blue 深藍咖啡館
地址：台南市東區府連東路55號
電話：06 238 7722
瑪琪朵朵macchiato
地址：高雄市前鎮區民權二路411號
電話：07 537 2066
Community Cafe' 墾墨咖啡
地址：台東縣台東市更生路1208號
電話：08 922 7998
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14533
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