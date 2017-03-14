（中央社台北14日電）香港明報新聞引述外媒報導，印尼即將處決7名毒販，其中包括一名譯音黎姓（Lai）的香港人，以及3名中國大陸人士。



明報引述印尼新聞網站Detik.com報導，印尼有56名囚犯近日從雅加達的薩倫巴（Salemba）監獄和中爪哇的馬吉冷（Magelang）監獄，被轉移至中爪哇努薩安邦島（Nusakambangan）監獄。



其中，有7名即將被處決的毒販，包括一名譯名為Lai Shiu Cheung的香港人士，以及Chen Weibiao、Lo Tin Yau和Xiao Jin Zeng等3名中國大陸人士。



此外，即將被處決的還包括一名涉嫌走私超過5公斤安非他命的美國公民、一名馬來西亞公民及一名奈及利亞公民；印尼檢察總長辦公室不願透露處決死囚的具體時間。



印尼總統佐科威（Joko Widodo）2014年10月就任以來，大力掃蕩毒品犯罪，已處決數十名外籍毒販；而努薩安邦島監獄四面環海，多關押重刑犯。1060314