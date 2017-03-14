疾管署今天(14日) 公布國內今年首例腸病毒重症個案，患者為家住南部的1歲半男童，2月下旬因出現發燒、無故驚嚇、嗜睡等症狀就醫，經檢驗後確認為克沙奇A2型腸病毒重症，所幸及時治療後目前已康復。

疾管署表示，監測資料顯示，目前腸病毒門急診就診人次仍處低點，社區主要流行的腸病毒為克沙奇A型，容易引發重症的腸病毒71型活躍度仍低。不過，腸病毒已5年沒有大流行，今年仍有可能爆發腸病毒71型的大流行，呼籲民眾仍須提高警覺。

疾管署指出，腸病毒傳染力極強，部分患者感染腸病毒後僅有類似感冒的輕微症狀，不易察覺及預防而成為潛在傳染源。提醒民眾工作返家務必先更衣、以肥皂洗手後再抱小孩，幼童返家後或進食前也需確實用肥皂洗手，以降低感染風險。