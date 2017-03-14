海大就業暨實習徵才博覽會供上千個工作機會



(中央社訊息服務20170314 14:02:23)又到了畢業求職的旺季，各大學陸續舉辦校園徵才活動，國立臺灣海洋大學為了協助大基隆地區大學校院應屆畢業生了解產業趨勢，獲取求職資訊，並協助就業， 今天在育樂館擴大舉行「2017薪際爭霸戰就業暨實習徵才博覽會」，共有36家廠商參展，提供上千個工作機會。 海洋大學表示，今年參與校園徵才的單位主要包括金融保險、航運業、物流產業、食品業、電子科技業、生技產業、營建工程、零售業、博物館、運動器材等企業及國防部、海巡署、參與博覽會，同時安排徵才說明會，讓同學能夠有機會與企業接觸，提早探索自己的興趣和專長，為將來進入職場做準備，並增進企業界與學術界之良好互動，建立密切之合作關係，以達人盡其才的目標。 海大實習暨就業輔導組強調，舉辦校園徵才暨實習博覽會，不僅協助海大應屆畢業生與校友求職，也開放基隆地區學校及民眾參與，希望透過博覽會的方式，讓學生面對面直接認識產業，了解職場發展趨勢，同時讓學生在互動過程中瞭解目前就業趨勢及未來生涯規劃，並讓企業招募到具有潛力之人才。同時博覽會現場另提供塔羅諮詢與履歷健診等多項服務，希望能協助求職者找到適合的工作。 此次校園就業暨實習徵才博覽會參展單位有，彰化銀行、三商美邦人壽、南山人壽、富邦人壽、國泰人壽、聯華食品、仲暘企業、硒I食品、全興國際水產、大成長城、聯興國際物流、全台物流、鴻泰國際物流、沛華實業、裕民航運、台灣利豐物流、士林電機、昌晟企業、巨匠電腦、倫發科技、聯成電腦、嘉聯益科技、原民會、海巡署海岸巡防總局、統一超商、萊爾富、SGS台灣檢驗、基隆就業中心、璦爾語文美容補習班、國軍人才招募中心、軍情局、慶陽海洋企業、流學家聯合顧問、台灣迪卡儂、晴翼國際等。 「2017薪際爭霸戰就業暨實習徵才博覽會」相關活動資訊，請上海洋大學實習暨就業輔導組臉書粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/NTOU.IC/?fref=ts，或電02-24622192轉1193。



訊息來源：國立台灣海洋大學



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