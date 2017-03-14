普悠瑪號增開班次 4月起改為每日行駛



(中央社訊息服務20170314 13:50:57)台北到潮州的「普悠瑪號」列車去年發車後，由於無法滿足鄉親需求，經立委周春米提出重新檢討停靠屏東站班次及接駁時間建議案，台鐵局13日正式函文，決定自4月起假日行駛的西線110及133次普悠瑪直達列車改為每日行駛，並調整新左營站轉乘班次，以增加屏東-台北間運輸效能。



對於縣籍立委共同努力改善屏東軌道運輸不便問題，並獲得台鐵局正面回應，縣府表達感謝及支持，強調此舉將大幅提升屏東鄉親往返台北的交通便利性，未來若普悠瑪列車調度許可，將再向台鐵爭取增加每日行駛車次，滿足更多鄉親搭乘需要。



台北到潮州的「普悠瑪號」列車去年4月21日發車後，每日僅行駛南下111次列車07：48自松山站發車、北上136次列車14：58自潮州車站發車各一班，去年10月台鐵改點加開假日班次，北上110班次07：30潮州-南港(逢週六、日、一行駛)及南下133班次14：28南港-潮州(逢週五、六、日行駛)。



由於改點後的普悠瑪號班次，仍無法讓屏東鄉親每日上、下午各有一班列車可以選擇搭乘，加上為讓轉搭高鐵的民眾節省接駁時間，立委周春米3月初特別向台鐵局提出重新檢討停靠屏東站班次及接駁時間建議案，台鐵決定自4月起假日行駛的普悠瑪直達列車改為每日行駛。



另，目前屏東-新左營站間每日行駛列車共130班次，轉搭乘高鐵時間8-9分鐘的列車有16班次，10-15分鐘有55班次，16分鐘以上有77班次，由於兩鐵站間步行約5-8分鐘，台鐵局函文答覆目前已規畫將15班次自強號增停新左營站，同時優先配合高鐵班直達車調整轉乘時間至8-15分鐘，將可有效改善兩鐵轉乘時間。



訊息來源：屏東縣政府



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