開拓東南亞教育市場 崑山科大爭取馬國有薪海外實習



(中央社訊息服務20170314 13:43:14)臺南市長賴清德偕同臺南市轄內12所大學組成「臺南市大學聯盟」人才交流訪問團，開拓教育市場，崑山科大副校長李天祥除陪同前往馬來西亞、印尼及越南等地進行參訪與交流，與馬來西亞上市公司洽談產學合作外，更為學生爭取赴馬來西亞海外實習機會，以利了解國際市場運作及組織內部的經營。



崑山科大副校長李天祥表示，該次拜會東南亞各國的大學，與馬來西亞與印尼的在地臺商分享產業現況，對於產業人才從學校教育作為基礎培育的看法有志一同，馬國上市公司也藉此與該校洽談旅遊、休閒、餐飲、設計、管理等領域的產學合作，提供學期或學年實習機會，更進一步補助機票、住宿與月薪，協助學生跨海圓夢。



李天祥副校長認為，學生藉由到國外參與設計實務實習，能加強學生對國際設計文化認識與體驗，提升專業素養與實務技藝操作能力，培養國際觀並拓展其國際視野，同時體驗不同文化和生活方式，瞭解不同國家機構的運作模式，該校也將持續加強與國外機構的交流，進一步建立更多合作夥伴。



崑山科大每年透過「學海築夢」、「學海飛颺」及「學海惜珠」計畫，選送校內優秀學生赴海外姐妹校短期研習，並前往美國紐約人壽保險公司、日本、奧地利、法國、德國等海外知名企業實習，讓學生透過實務具體操作，在專業領域發揮所學。該校學生海外實習表現優秀受企業肯定，旅遊系校友吳念寰在學期間遠赴日本鬼山飯店實習，敬業態度深獲主管讚賞，實習結束後直接受雇於該飯店；公廣系學生則赴美國波士頓仁人家園跨國實習，與海外青年志工交流互動。



餐飲系二度與新加坡國際飯店業者跨海合作，今年選送18位優秀學生前往烏節大酒店、香格里拉聖淘沙渡假酒店、泛太平洋酒店、文華大酒店、君悅酒店等知名酒店，進行為期一年的海外實習，新加坡文華酒店還破格錄取了4位「內場廚房」的實習生；最值得一提的是，於新加坡艾美酒店結束實習的吳信翰，受星國主廚肯定，推薦前往西班牙就職，足見該校學生的國際競爭力十足。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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