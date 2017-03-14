元培醫事科技大學校辦理外賃居安全教育中央社 (2017-03-14 13:43)
元培醫事科技大學校辦理外賃居安全教育
(中央社訊息服務20170314 13:42:28)元培醫事科技大學105學年度為因應同學租屋、換屋需求以及增進居所安全與租賃法律常識，學務處生活輔導組於昨（13）日上午9點及下午2點在光禧國際會議廳舉辦兩場『校外賃居安全』教育講座活動。
首先邀請新竹縣警察局少年隊齊國輝隊長針對居家防竊安全、網路犯罪及毒品防制等相關賃居生活安全做一深入淺出探討及案例宣教，以增加同學警覺心及犯罪防治觀念。
接續由生輔組進行「雲端租屋」網頁瀏覽介紹，以提供同學較為便捷且保障的賃居租屋做為參考。同學在輕鬆而深刻的學習體會過程中，對活動均感充實。
訊息來源：元培醫事科技大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/210067.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- OTO(AUTO)SHOE醫師專利歐托自動鞋-皮鞋款(男女皆可)
- 【satana】美式休閒兩用旅行袋(午夜藍)
- 【日本西崎】男款修身防風防潑水羽絲絨外套 黑色(M-5L贈收
- 【ESTEE LAUDER雅詩蘭黛】白金級絕世煉金花秘乳霜51ml(超越
- Arseprince 經典指針個性時尚對錶-白色
- 【NEW BALANCE】慢跑鞋 M680LG3 輕量 男鞋 紐巴倫 運動 避
- 超值6入組【K-ONE】卡旺111攜帶式卡式爐(K1-111V)
- 【TWEMCO】機械式 翻頁鐘 復古收藏 圓筒造型 鬧鐘功能 (AP-
- 【北歐Weather Report】Airtech 防水透濕保暖鋪棉女外套 /
- Canody 都會探索時尚對錶-黑x玫瑰金
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》