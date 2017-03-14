元培醫事科技大學校辦理外賃居安全教育



(中央社訊息服務20170314 13:42:28)元培醫事科技大學105學年度為因應同學租屋、換屋需求以及增進居所安全與租賃法律常識，學務處生活輔導組於昨（13）日上午9點及下午2點在光禧國際會議廳舉辦兩場『校外賃居安全』教育講座活動。



首先邀請新竹縣警察局少年隊齊國輝隊長針對居家防竊安全、網路犯罪及毒品防制等相關賃居生活安全做一深入淺出探討及案例宣教，以增加同學警覺心及犯罪防治觀念。



接續由生輔組進行「雲端租屋」網頁瀏覽介紹，以提供同學較為便捷且保障的賃居租屋做為參考。同學在輕鬆而深刻的學習體會過程中，對活動均感充實。



訊息來源：元培醫事科技大學



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