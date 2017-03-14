「2017暨大春季健行活動」邀請您15日下午1時一同前行



(中央社訊息服務20170314 11:39:03)國立暨南國際大學於3月15日下午1時，將舉辦第13屆「春季健行」活動，期待不僅僅是學校的教職員工及學生，連同社區民眾也能踴躍參與，一同親近大自然。該活動主要目的為創造暨大優良傳統，並讓健行活動成為學生在校生活美好回憶之一，也能增加與社區之間的互動。每年的春季健行都有不同的風貌與特色，均會設計專屬的年度主題，而今年主題為『童年暨憶•小手拉大手』，希望透過春季健行活動，號召全校師生與社區民眾一起在綠意盎然、充滿生機的校園中健行，感受暨大特有的美麗景緻，更是認識暨大之美的一個好機會。 整體活動採健行的方式環行暨大後山，讓參與者踏入平時鮮少接觸但卻有著獨特風采的桃米里生態環境。期待參與者能在健行過程中藉由置身於大自然而感到身心舒暢，盡情地享受春天的鳥語花香，以及四周生機蓬勃的蝶飛蟲鳴，在重回大自然懷抱的同時，也能從中憶起兒時經歷的點點滴滴，並找回當時那份既簡單又單純的快樂。



本次春季健行活動由暨大各系學會與學生社團共同籌備，由學生會、教政系學會、應光系學會、諮人系學會、國企系學會、資管系學會、財金系學會、大馬同學會及HOPES團隊跨系所及社團之攜手合作，激發出有別於以往的創意與巧思。今年特別設計「印象之手，感恩市集」的活動，當日除了學生社團擺攤外，亦邀請文創市集進駐，以手作產品喚起記憶中的點點滴滴與感動，延續手心的溫度，希望喚醒沉迷於科技產品的人們，且手作產品皆為獨一無二，每樣手作背後都有其不一樣的動人故事，讓校園中重新找回充滿濃厚溫暖氛圍，亦增添活動熱絡氣氛。



本次活動預計將有數千人參與，當天將有學生社團的精彩演出，其中特別還有英語歌唱比賽得獎者與知名藝人─艾怡良登台表演，伴隨著春天的到來，暨大洋溢著暖春的氣息，搭配這次的春季健行與「音為愛，相暨在一起」草地音樂會，將朝氣蓬勃、熱情奔放的氛圍帶入校園，營造出專屬暨大的獨有風貌，期望大家在健行後在草地上盡情放鬆，將慢活、舒適帶入校園，用音樂洗滌心靈，營造出專屬暨大春健的獨特氣氛，並享受天籟之聲所帶給我們的感動。



今年，將拉起你我的雙手，重拾最單純、美好的記憶，誠摯的邀請您與我們一同前行，一起來參加3月15日暨大春季健行活動，童年暨憶，再創回憶。活動訊息請至FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/ncnuspringwalking/)瀏覽。



訊息來源：國立暨南國際大學



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