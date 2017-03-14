元培醫事科技大學自我評鑑邀請28位委員針對14系所進行中央社 (2017-03-14 11:24)
元培醫事科技大學自我評鑑邀請28位委員針對14系所進行
(中央社訊息服務20170314 11:23:38)元培醫事科技大學105學年度自我評鑑，邀請28位委員針對14系所進行，校長林志城表示，教育部取銷評鑑，但學校自我評鑑，請各委員在學生自我成就以及課程設計，大膽指出需要改進之處，同時學校定位在醫事方面，請委員提出在定位方面需要再提升以及與其他學校的區隔等建議。
林校長在各委員能夠至學校進行自我評鑑，期望委員們能夠提供出學校各系所需要改進之處，特別學生自我成就以及課程設計等，學校將會加以改進，以符合醫事科技大學的定位。
學校在去年1億多元增加c GMP藥品量產中心、臨床技能中心OSCE、檢測中心、茶創中心、醫學影像博物館及藝術中心，私立學校設置藝術中心很少，學校培養孩子專業外需要有洞察力，特設藝術中心，每年都有四個檔期藝術展覽，委員有空也可以前往參觀與了解，系主任也可引導委員們前往參觀。
28位委員針對14系所進行自我評鑑，每位系所都有2位委員分別在今（14）日及21日兩天進行評鑑工作。
會前林校長特別頒給委員聘書，感謝他們的支持與協助。學校3個學院及各系系主任都在場協助。接著委員們即分別至各系所進行評鑑工作。
訊息來源：元培醫事科技大學
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